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Фото: в Одессе разгромили автобус одесского «Черноморца»

Вячеслав Кульчицкий
Вячеслав Кульчицкий
12.12.2021
14:12
Новость
Футбол

Клубный автобус одесского «Черноморца» в ходе нынешнего сезона уже неоднократно подвергался нападению агрессивных болельщиков, возмущенных «динамовским» вектором клуба. Если предыдущие атаки на транспортное средство, доставлявшее футболистов, тренеров и персонал команды на домашнюю игру были лишь «цветочками», то сегодняшняя стала весьма серьезным ЧП.

Фанаты «Черноморца» атаковали автобус своей команды
Фанаты «Черноморца» атаковали автобус своей команды
Фанаты «Черноморца» атаковали автобус своей команды
Фанаты «Черноморца» атаковали автобус своей команды

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, за несколько часов до матча с харьковским «Металлистом 1925» на пути следования на стадион «Черноморец» группой лиц (по некоторым сведениям, из было от 30 до 50 человек) было совершено дерзкое нападение на автобус, в результате которого его участниками были пущены в ход разные методы — в частности, метание по окнам и бортам разными предметами, включая яйца, а также удары ногами. В результате атаки было разбито заднее стекло, поврежден корпус транспортного средства.

Никто из пассажиров автобуса, к счастью, не пострадал.

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