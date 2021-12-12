Фото: в Одессе разгромили автобус одесского «Черноморца»

Клубный автобус одесского «Черноморца» в ходе нынешнего сезона уже неоднократно подвергался нападению агрессивных болельщиков, возмущенных «динамовским» вектором клуба. Если предыдущие атаки на транспортное средство, доставлявшее футболистов, тренеров и персонал команды на домашнюю игру были лишь «цветочками», то сегодняшняя стала весьма серьезным ЧП.

Фанаты «Черноморца» атаковали автобус своей команды

Фанаты «Черноморца» атаковали автобус своей команды

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, за несколько часов до матча с харьковским «Металлистом 1925» на пути следования на стадион «Черноморец» группой лиц (по некоторым сведениям, из было от 30 до 50 человек) было совершено дерзкое нападение на автобус, в результате которого его участниками были пущены в ход разные методы — в частности, метание по окнам и бортам разными предметами, включая яйца, а также удары ногами. В результате атаки было разбито заднее стекло, поврежден корпус транспортного средства.

Никто из пассажиров автобуса, к счастью, не пострадал.

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