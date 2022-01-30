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Фото: Игнатенко провел первую тренировку в «Бордо»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
30.01.2022
22:58
Новость
Футбол

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко провел первую тренировку во французском «Бордо».

Фото было опубликовано в инстаграме:

Также украинец прокомментировал свой переход в известный французский клуб.

«Я очень рад присоединиться к этому престижному клубу. Я очень воодушевлен этим новым этапом в моей карьере. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы фанаты «Бордо» гордились мной. Давай «Бордо»!»

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