Фото: Буяльский забрал жену и сына из роддома

01.11.2021
12:42
Новость
Футбол
Жена полузащитника Динамо Виталия Буяльского Алина поделилась новой фотографией в своем Instagram.
На этом снимке известный динамовец держит на руках новорожденного сына.
«Ура, домой в новом составе», - написала Алина.
Также команда украинца Олейника завоевала бронзу чемпионата Финляндии.
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