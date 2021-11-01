Фото: Буяльский забрал жену и сына из роддома

Жена полузащитника Динамо Виталия Буяльского Алина поделилась новой фотографией в своем Instagram.



На этом снимке известный динамовец держит на руках новорожденного сына.

«Ура, домой в новом составе», - написала Алина.

Также команда украинца Олейника завоевала бронзу чемпионата Финляндии.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.