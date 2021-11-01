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Фото: Буяльский забрал жену и сына из роддома

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
01.11.2021
12:42
Новость
Футбол

Жена полузащитника Динамо Виталия Буяльского Алина поделилась новой фотографией в своем Instagram.

На этом снимке известный динамовец держит на руках новорожденного сына.

«Ура, домой в новом составе», - написала Алина.

Также команда украинца Олейника завоевала бронзу чемпионата Финляндии.

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