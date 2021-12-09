Фото: «Аталанта» Малиновского не смогла провести матч Лиги чемпионов из-за снегопада в Италии

09.12.2021
02:30
Новость
Футбол
Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» — «Вильярреал» был перенесен на 9 декабря, из-за сильного снегопада в Бергамо.
Погодные условия в день матча не улучшились, поэтому было принято решение о переносе встречи на следующий день, , сообщает пресс-служба УЕФА.
«Аталанта» набрала 6 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице группы F и сохраняет шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Вильярреал» (7) — на 2-м месте. Соперники команд по группе F — «Манчестер Юнайтед» (10) и «Янг Бойз» (4).
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