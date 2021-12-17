Форвард «Ворсклы» перенес операцию после перелома ноги

Нападающий «Ворсклы» Руслан Степанюк угодил в лазарет команды. 29-летний форвард перенес операцию после перелома ноги, сообщает пресс-служба клуба.

Степанюк готовился к завершающему матчу УПЛ в первой части сезона против «Львова». Команда играла в «квадрат». В какой-то момент футболист оступился и, как показал рентген, сломал левую ногу.

«Два месяца — пауза, а дальше — в бой с удвоенной энергией и спортивной злостью. В кругу семьи любые раны заживут быстрее», — отметил Степанюк.

В текущем сезоне Степанюк провел за «Ворсклу» 19 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач.

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