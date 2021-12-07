Форвард «Шахтера» покинет команду после матча с «Александрией»

Донецкий «Шахтер» нынешний сезон завершает двумя матчами — против «Шерифа» в Лиге чемпионов и в УПЛ с «Александрией».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, эти игры с большой долей вероятности станут последними для нападающего донецкого клуба Жуниора Мораеса.

По имеющейся информации, у украинского бразильца заканчивается контракт с донецким клубом, который «Шахтер» решил не продлевать, учитывая его высокие требования по зарплате и тот факт, что в весенней части сезона горняки уже не будут играть в еврокубках.

Как известно, экс-нападающий сборной Украины последние полгода не играл из-за травмы. Однако сейчас уже восстановился и с большой долей вероятности Роберто Де Дзерби предоставит ему определенное игровое время и в матче с «Шерифом», и в игре с «Александрией», которая состоится 11 декабря.

До выздоровления Траоре, возвращение которого ожидается в строй в августе 2022 года, позицию форварда Роберто Де Дзерби планирует закрывать с помощью Педриньо, Фернандо и Сикана.

34-летний Мораес сыграл за «Шахтер» 150 матчей и забил 60 мячей. Ранее он также выступал за «Санту-Андре», «Тяньцзинь Тяньхай», «Сантос», ЦСКА София, «Глорию», донецкий «Металлург» и киевское «Динамо».

В составе сборной Украины провел 11 матчей и забил 1 мяч.

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