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Форвард сборной Украины: с Венгрией и Италией будем играть только на победу

Игорь Яслик
Игорь Яслик
09.11.2021
10:55
Новость
Хоккей

Нападающий сборной Украины по хоккею Роман Благой рассказал о подготовке к матчам против сборных Венгрии (12 ноября) и Италии (13 ноября) в рамках турнира Euro Hockey Challenge.

«Мне немного легче, потому что против «Сокола» в воскресенье я не играл. Пропускал этот матч из-за повреждения. Но сейчас уже все хорошо. Однако после ночи в пути на тренировке определенная тяжесть ощущалась. С другой стороны, мы хорошо знаем друг друга, не первый день тренируемся и играем вместе. Вышли и нормально отработали. От этой тренировки, скорее, получил удовольствие.

Соперники по турниру? Венгрию знаю очень хорошо, потому что против этой команды мы в последнее время играем регулярно. С итальянцами я лично не играл никогда. Эта команда в топ-дивизионе, а мы, к сожалению, пока даже не в первом. Поэтому будем на фоне таких оппонентов проверять свой уровень и через такие матчи прибавлять в игре. Бесспорно, мы сразимся за победу в этих матчах», — сказал Благой в интервью телеканалу XSport.

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