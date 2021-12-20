Форвард сборной Украины подписала контракт с французским клубом

Фовард национальной сборной Украины Олеся Малашенко подписала контракт с французским L’ESBVA-LM из коммуны Вильнев д'Аск. Срок действия сделки – до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
В этом году баскетболистка играла в одесском «Интерхиме». В среднем за матч Малашенко набирала 23,4 очка, к которым добавляла 9,1 подбора и 4,8 результативных передач.
Малашенко уже выступала в чемпионате Франции, а именно в «Аррасе» (с 2009-го по 2011-й), с которым сыграла в финале Еврокубка.
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