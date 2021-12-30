Форвард сборной Украины Довбик назвал лучших защитников УПЛ

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик рассказал о самых неудобных оппонентах на футбольном поле. Напомним, что он ушел на зимний перерыв в статусе лучшего бомбардира УПЛ.

«Самые сильные игроки обороны, которым приходится противостоять в УПЛ, — это Николай Матвиенко и Илья Забарный. Мне нравится, что они действуют за счет мышления, а не просто высекают. Приятно находиться с ними в национальной сборной. Хотя у нас и в «Днепре-1» отличные защитники.

Раньше, говорят, были более жестокие беки. Да и нападающие могли наступить, укусить и так далее. Это не мое. Я люблю жесткий футбол, стараюсь никогда не сворачивать, не уходить от борьбы, но все должно быть в спортивном духе. Да и с VAR какие-то грязные штучки не пройдут. Не нужно все это», — сказал Довбик в интервью ресурсу «Команда №1».

Ранее о Довбике высказался Игор Йовичевич.



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