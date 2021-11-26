Форвард «Металлиста 1925»: в общей группе пока не занимаюсь

Нападающий «Металлиста 1925» Виталий Пономарь в эксклюзивном комментарии Meta-ratings.com.ua рассказал о ходе восстановления после травмы и о том, когда вернется на поле.

«Восстановление проходит хорошо, пока все идет, как надо. Да, я уже тренируюсь, но пока индивидуально. В общей группе пока не занимаюсь.

Когда смогу выйти на поле? Я думаю, что, скорее всего, со следующего года. В этом году, к сожалению, не смогу сыграть».

Напомним, что Пономарь получил травму в первом туре украинской Премьер-лиги против «Руха» (2:1).

Ранее сообщалось, что 31-летний форвард пропустит около четырех месяцев.

В текущем сезоне УПЛ «Металлист 1925» занимает девятое место, набрав 19 очков.

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