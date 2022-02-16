Форвард, который не подошел «Вересу», уехал на просмотр в другую украинскую команду

Расположение «Вереса» на сборе в Турции покинули два футболиста, которые находились на просмотре.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, клуб из Ровно решил досрочно попрощаться с полузащитником Эдвардом Кобаком и нападающим Игалем Бруком. При этом Брук после неудачной попытки закрепиться в «Вересе» уехал в хмельницкое «Подолье», где сейчас находится на просмотре.

Эдвард Кобак

19-летний Кобак принадлежит «Шахтеру». Первую часть сезона он провел на правах аренды в «Минае», где забил один гол в 11-ти матчах.

20-летний Брук с 2020 года находится в структуре немецкого «Шальке», а в первой части сезона выступал за вторую команду гельзенкирхенцев в Западной региональной лиге Германии.

«Подолье» занимает восьмое место в текущей таблице УПЛ. Хмельницкая команда набрала 26 очков за 20 матчей.

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