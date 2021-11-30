Форвард «Динамо» Рамирес: после нескольких лет в Европе я уже знаком с зимой

Нападающий «Динамо» Эрик Рамирес рассказал, как проходит его адаптация к Украине.

«У меня все хорошо. За прошедшее время уже успел немного адаптироваться, хотя из-за частых отъездов в сборную не был с командой так долго, как хотелось бы. Сейчас мы тренируемся каждый день, благодаря чему я привыкаю к ребятам и стараюсь лучше понимать их на поле. Шаг за шагом адаптация продолжается.

Начало зимы? Да, я из теплой страны, но, поиграв несколько лет в Европе, уже знаком с зимой. Хотя уже ощущаю, что в Украине холоднее, чем в тех странах, где я раньше играл. Но потихоньку адаптируюсь и к погоде, так что все нормально», — приводит слова Рамиреса официальный сайт «Динамо».

Венесуэльский форвард перешел прошедшим летом в киевский клуб из словацкой «Дунайской Стреды». Рамирес сыграл за «Динамо» шесть матчей, в которых забил один гол и сделал один ассист. Южноамериканец оба результативных действия совершил в дебютной игре с «Минаем» еще в августе.

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