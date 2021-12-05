Форвард «Динамо» предложен бельгийскому клубу

Нападающий «Динамо» Эрик Рамирес может сменить клубную прописку. Венесуэльский форвард предложен бельгийскому «Серкль Брюгге», сообщает журналист Марио Альберто Санчес.

Рамирес может покинуть «Динамо» этой зимой, если стороны договорят об аренде или продаже игрока.

Причиной возможного ухода молодого нападающего является недостаточная игровая практика в стане бело-синих. За четыре месяца Рамирес сыграл лишь 268 минут во всех турнирах.

В текущем сезоне УПЛ Эрик Рамирес в составе «Динамо» провел четыре матча, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

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