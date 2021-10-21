Форвард «Динамо» после перенесенного коронавируса почти наверняка больше не сыграет в нынешнем году

Киевское «Динамо» продолжает обходиться без одного из нападающих своей команды Владислава Кулача.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, увидеть его на поле в футболке «Динамо» болельщики смогут не скоро.

Ранее, как известно, у Владислава были проблемы с сердцем. Эти проблемы усугубились заболеванием ковидом. После выздоровления теперь ему предстоит пройти длительный путь восстановления. На сегодняшний день ослабленное здоровье не позволяет ему не только работать в основной группе, но и вообще тренироваться. Пока футболист совершает только пробежки. В этой связи ожидать его возвращения на поле в этом году оснований практически нет.

Напомним, что в нынешнем сезоне Владислав Кулач в последний раз выходил на поле 14 августа в товарищеском матче против «Интера».

Кулач перешел в «Динамо» из «Ворсклы» на правах свободного агента нынешним летом, став в прошлом сезоне лучшим бомбардиром УПЛ, забив 15 мячей.

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