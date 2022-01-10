Форвард «Динамо» может перейти в «Черноморец»

Сегодня одесский «Черноморец» провел первое занятие на первом из двух запланированных тренировочных сборов в Турции.

Под руководством главного тренера Романа Григорчука в курортном Белеке находится 21 футболист, отправившийся в составе делегации за рубеж.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в расположении «моряков», помимо других потенциальных новичков находится еще один футболист - 23-летний нападающий киевского «Динамо» Назарий Русин, который первую часть сезона выступал на правах аренды в «Днепре-1».

Будучи игроком «Динамо», Русин на правах аренды также выступал в «Заре» и «Легии».

Ранее мы сообщали о том, что экс-полузащитник «Руха» отправился на сбор «Черноморца».

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