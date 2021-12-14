Форвард «Десны» может поехать на сборы с «Динамо»

Киевское «Динамо» подготовку к весенней части чемпионата начнет 13 января. После медосмотра и нескольких тренировочных дней в Киеве, «Динамо» отправится на первый сбор в Испанию.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, одним из потенциальных новичков киевлян этой зимой может стать нападающий «Десны» Андрей Тотовицкий, у которого завершился контракт с черниговским клубом.

По имеющейся информации, фамилия Тотовицкого числится в числе возможных новичков «Динамо», однако последнее слово в этом вопросе должен сказать главный тренер бело-синих Мирча Луческу. Если румынский специалист даст добро, экс-капитан «Десны» отправится на сборы с киевлянами в Испанию в качестве свободного агента.

Добавим, что в осенней части сезона 28-летний Тотовицкий сыграл за «Десну» 13 матчей, забил три мяча и сделал три результативные передачи.

Ранее мы сообщали о том, что защитник «Динамо» Виталий Миколенко близок к переходу в европейский клуб.

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