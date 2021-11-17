Форвард Боснии – о поражении от Украины: не заслужили такой результат

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эрмедин Демирович прокомментировал заключительный матч квалификации на чемпионат мира-2022 с Украиной (0:2).

«Мы отдали все, боролись и оставили свои сердца на поле. Мы не заслужили такой результат. Однако в футболе так и есть: мелкие ошибки сразу превращаются в голы.

Честно говоря, я не ожидал такой поддержки на стадионе. Спасибо всем, кто пришел, мы сделаем все возможное, чтобы показать в следующих квалификациях, что можем и должны выступать лучше», - цитирует Демировича klix.ba.

Сборная Боснии и Герцеговины заняла четвертое место в группе D, а Украины финишировала второй и получила право выйти в плей-офф отбора ЧМ-2022.

Сине-желтые узнают своего соперника на этом этапе соревнований 26 ноября.

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