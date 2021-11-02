Форвард «Барселоны» Агуэро пропустит три месяца из-за проблем с сердцем

«Барселона» прокомментировала ситуацию с нападающим команды Серхио Агуэро. Аргентинский форвард пропустит три месяца. Ранее стало известно, что у него диагностировали сердечную аритмию.

Агуэро прошел диагностическую и лечебную процедуру, назначенную доктором. В ближайшие три месяца он не сможет вернуться на поле. За это время будет оценена эффективность процесса лечения, чтобы определить точный срок восстановления.

Аргентинец был заменен на 41-й минуте встречи с «Алавесом» после того, как упал на газон, схватившись за грудь. Позже нападающий был доставлен в больницу для обследования сердца.

33-летний Агуэро в текущем сезоне провел пять матчей за «Барселону» и забил один мяч.

Напомним, что сегодня, 2 ноября, «Динамо» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет с «Барселоной». Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 22:00.

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