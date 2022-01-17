ФХУ применила санкции к участникам и организаторам хоккейной Суперлиги

Федерация хоккея Украины обнародовала свое решение по поводу лиц, которые причастны к организации чемпионата Суперлиги, существующего параллельно с официальными соревнованиями УХЛ.

«ФХУ постановила применить к организаторам и участникам мероприятия «Хоккейная Суперлига Украины» дисциплинарную санкцию в виде дисквалификации по текущим официальным соревнованиям по хоккею с шайбой сезона-2021/22 годов и исключения на неопределенный срок из числа участников будущих спортивных мероприятий, организация которых осуществляется прямо и/или опосредованно ФХУ независимо от смены должности, команды и т.д.



Указанная дисциплинарная санкция вступает в силу с 17 января 2022 года. Лица, по которым дисциплинарный комитет принял решение, могут его обжаловать в апелляционном порядке», — гласит официальное заявление ФХУ.

В общей сложности под санкции попали 171 человек. Среди них генеральный директор ООО «ХСУ» Сергей Варламов, исполнительный и спортивный директоры ООО Андрей Басевич и Александр Победоносцев, а также хоккеисты «Альтаира», «Белого Барса», «Донбасса», «Краматорска», «Мариуполя», СК «Сокола».



Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф обсудил сложившуюся ситуацию в украинском хоккее с почетным президентом «Донбасса» Борисом Колесниковым.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Громов: ситуация, возникшая у меня в «Заре», прояснится позже

Стало известно, почему «Заря» отказалась от выкупа контракта Аллахьяра

Селезнев присоединился к «Минаю», приехали новички из «Ингульца», «Ворсклы» и «Таврии»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.