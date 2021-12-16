ФХУ отказалась признавать Суперлигу Украины

Федерация хоккея Украины выступила с заявлением по поводу старта Суперлиги.



«В связи со стартом любительских соревнований с претенциозным названием «суперлига» состоялось заседание Совета Федерации хоккея Украины.

Собственно, ФХУ не обязана реагировать на проведение всех любительских турниров без исключения, но в этом случае речь идет о подмене понятий.

Так называемая «суперлига» позиционирует себя альтернативным национальным турниром.

В связи с этим Совет ФХУ предлагает:

1) признать мероприятие, именуемое «Суперлигой» (согласно информации в СМИ) таким, что не признается Федерацией хоккея Украины, не является официальным, нарушает устав Федерации хоккея Украины, устав Международной федерации хоккея, нормы трансферного регламента IIHF и других нормативных документов, чем грозит развитию хоккея с шайбой в целом.

Лиц, которые прямо и/или косвенно участвуют в вышеуказанном мероприятии, включая игроков, тренеров, судей, других должностных лиц признать нарушающими уставные цели и регламентные документы Федерации хоккея Украины и Международной федерации хоккея.

2) Обратиться в Дисциплинарный комитет с требованием открыть дисциплинарное производство по установлению фактов проведения соревнования и перечня лиц, прямо и/или косвенно участвующих в указанном мероприятии, дать квалификацию их действиям или бездействию и решить вопрос о необходимости применения дисциплинарных санкций согласно с регламентными документами Федерации по отношению к задействованным лицам», – значится в заявлении.

Суперлига была создана после того, как ФХУ сняла с чемпионата Украины «Донбасс» и «Краматорск».

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