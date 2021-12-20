ФК «Ужгород» определился со статусом главного тренера команды

С августа Богдан Блавацкий исполнял обязанности главного тренера дебютанта Первой лиги - «Ужгорода» в качестве исполняющего обязанности.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 20 декабря клубное руководство приняло решение назначить Блавацкого главным тренером на постоянной основе.

На этот вердикт повлияло то, что «горожане» перед уходом в отпуск стабилизировали состав, заметно улучшили результаты и у них появились шансы спастись от понижения в классе.

Напомним, что ранее Блавацкому приходилось тренировать «Гарай», винницкую «Ниву», запорожский «Mеталлург, «Прикарпатье», «Оболонь», «Волынь», «Львов» и ряд польских команд.

По итогам осенней части чемпионата «Ужгород» занимает 15 место, имея в своем активе 16 очков.

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