ФК «Николаев» может перейти в коммунальное управление мэрии города

В весенней части сезона «Николаев» будет делать ставку на молодежь.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, на контрактах с «Николаевом» остались только футболисты, которые не старше 23 лет. Статус свободных агентов получили Юрий Голубка, Владислав Жавко, Сергей Кравченко, Назарий Мельничук, Виктор Окатый, Роман Попов, Владислав Росляков, Дмитрий Фастов, Станислав Нечипоренко.

По имеющейся информации, уже трудоустроились в других командах Сергей Кравченко («Таврия») и Виктор Окатый, Владислав Жавко («Энергия»). Могут покинуть «Николаев» и несколько молодых игроков, пока что ведутся переговоры с потенциальными покупателями о сумме компенсации.

Также не исключен вариант, что весеннюю часть сезона «Николаев» может начать, как коммунальное подразделение мэрии города.

Напомним, что «Николаев» занимает восьмое место в группе «Б» Второй лиги, набрав 30 очков и имея три матча в запасе.

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