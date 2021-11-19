МФК «Николаев» досрочно завершил сезон во Второй лиге чемпионата Украины

В осенней части чемпионата Украины Второй лиги МФК «Николаев» уже не сыграет.
Из-за вспышки коронавируса футболисты «Николаева» до 30 ноября будут находиться на самоизоляции.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, ПФЛ Украины приняла решение о переносе календарных матчей «корабелов» 18 и 19 туров с «Таврией» и «Викторией» на 18 и 23 марта 2022 года. Дата переноса поединка 20 тура Сумы» — «Николаев» еще уточняется.
«Николаев» занимает шестое место в группе «Б» Второй лиги, набрав 30 очков и имея одну игру в запасе.
Также главный тренер «Кривбасса» Александр Бабич рассказал о том, как криворожане готовятся к матчу 19 тура Первой лиги Украины против «Кремня».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.