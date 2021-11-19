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МФК «Николаев» досрочно завершил сезон во Второй лиге чемпионата Украины

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
19.11.2021
13:52
Новость
Футбол

В осенней части чемпионата Украины Второй лиги МФК «Николаев» уже не сыграет.

Из-за вспышки коронавируса футболисты «Николаева» до 30 ноября будут находиться на самоизоляции.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, ПФЛ Украины приняла решение о переносе календарных матчей «корабелов» 18 и 19 туров с «Таврией» и «Викторией» на 18 и 23 марта 2022 года. Дата переноса поединка 20 тура Сумы» — «Николаев» еще уточняется.

«Николаев» занимает шестое место в группе «Б» Второй лиги, набрав 30 очков и имея одну игру в запасе.

Также главный тренер «Кривбасса» Александр Бабич рассказал о том, как криворожане готовятся к матчу 19 тура Первой лиги Украины против «Кремня».

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