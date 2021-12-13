Фрибет 3000 UAH
Украина U20 — Япония U20. ЧМ по хоккею
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

ФК «Львов» выйдет из отпуска 10-го января

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
13.12.2021
13:36
Новость
Футбол

ФК «Львов» возобновит подготовку к весенней части чемпионата УПЛ 10 января 2022 года.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua подопечные Олега Дулуба два этапа подготовки проведут в Турции, где и определятся окончательно с теми потенциальными новичками, которые находились на просмотре в расположении «Львова» в ноябре и в начале декабря.

По имеющейся информации, пока что «Львов» не покинул никто из футболистов, выступавших за «горожан» минувшей осенью, однако, скорее всего, с несколькими игроками будут расторгнуты контракты по обоюдному согласию.

Напомним, что пока «Львов» занимает 12 место в чемпионате УПЛ, набрав 17 очков.

Также стало известно, когда киевское «Динамо» выйдет из отпуска.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Воробей: «Шахтер» хотел забить побольше мячей «Львову»
Воробей: «Шахтер» хотел забить побольше мячей «Львову»
«Ворскла» упустила победу над «Львовом» и уходит на зимний перерыв на пятом месте
«Ворскла» упустила победу над «Львовом» и уходит на зимний перерыв на пятом месте
Дулуб: «Львов» был ближе к победе, чем «Ворскла»
Дулуб: «Львов» был ближе к победе, чем «Ворскла»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи