ФК «Львов» выйдет из отпуска 10-го января

ФК «Львов» возобновит подготовку к весенней части чемпионата УПЛ 10 января 2022 года.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua подопечные Олега Дулуба два этапа подготовки проведут в Турции, где и определятся окончательно с теми потенциальными новичками, которые находились на просмотре в расположении «Львова» в ноябре и в начале декабря.

По имеющейся информации, пока что «Львов» не покинул никто из футболистов, выступавших за «горожан» минувшей осенью, однако, скорее всего, с несколькими игроками будут расторгнуты контракты по обоюдному согласию.

Напомним, что пока «Львов» занимает 12 место в чемпионате УПЛ, набрав 17 очков.

Также стало известно, когда киевское «Динамо» выйдет из отпуска.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Воробей: «Шахтер» хотел забить побольше мячей «Львову»

«Ворскла» упустила победу над «Львовом» и уходит на зимний перерыв на пятом месте

Дулуб: «Львов» был ближе к победе, чем «Ворскла»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.