ФК «Львов» расстался с полузащитником команды

В футбольном клубе «Львов» продолжаются кадровые изменения.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, «горожане» по обоюдному согласию расстались с полузащитником Иваном Брикнером. Контракт расторгнут.
28-летний Иван Брикнер выступал за «Львов» с 2021 года. Он успел провести 25 матчей, в которых забил один гол. Ранее в его послужном списке значились донецкий «Олимпик» и львовский «Рух».
Ранее главный тренер львовян Олег Дулуб в эксклюзивном интервью нашему сайту рассказал нам о последних изменениях команды и выступлении коллектива в первой части сезона.
ФК «Львов» ушел на зимнюю паузу на двенадцатом месте в УПЛ, набрав 17 очков за 18 туров.
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