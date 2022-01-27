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ФК «Львов» подписал французского малийца

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
27.01.2022
20:06
Новость
Футбол

«Горожане» подписали очередного зимнего новичка.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua им стал 22-летний Иссьяр Драме - французский футболист малийского происхождения. Он известен выступлениями за донецкий «Олимпик», а в последнее время играл в США. Драме должен заменить в центре обороны еще одного легионера-Энеса Mахмутовиича из Люксембурга, на которого главный тренер «Львова» Олег Дулуб уже не рассчитывает.

Также защитник сборной Северной Македонии перешел в «Ворсклу».

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