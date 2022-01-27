ФК «Львов» подписал французского малийца

«Горожане» подписали очередного зимнего новичка.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua им стал 22-летний Иссьяр Драме - французский футболист малийского происхождения. Он известен выступлениями за донецкий «Олимпик», а в последнее время играл в США. Драме должен заменить в центре обороны еще одного легионера-Энеса Mахмутовиича из Люксембурга, на которого главный тренер «Львова» Олег Дулуб уже не рассчитывает.

Также защитник сборной Северной Македонии перешел в «Ворсклу».



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Дулуб: хорошо, что не пропустили, но «Львову» надо работать над атакой

Новичок «Львова»: мне нравится быть в таком приятном коллективе

Игроки «Львова» и «Ингульца» перешли в «Альянс»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.