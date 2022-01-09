Фийон-Майе выиграл гонку преследования, лучшим из украинцев стал Цымбал

9 января в немецком Оберхофе в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону прошел мужской персьют.



В гонке выступили три представителя сборной Украины Богдан Цымбал, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный.

Победу в гонке одержал француз Кентен Фийон-Майе, вторым в гонке стал швед Себастьян Самуэльссон, а третью позицию занял норвежец Тарьей Бо.

Лучший результат из украинцев показал Цымбал, который допустив всего 1 промах стал 23-м. Дудченко показал 26-й результат, Пидручный занял 38-е место.

Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия

Гонка преследования. Мужчины

1. Кентен Фийон-Мае (Франция) – 36.48,3 (2-0-0-0)

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 9.9 (0-0-1-0)

3. Тарьей Бо (Норвегия) – 15.6 (0-1-2-0)...

23. Богдан Цымбал (Украина) – 2.11,0 (0-0-1-0)...

26. Антон Дудченко (Украина) – 2.25,5 (0-1-0-1)...

38. Дмитрий Пидручный (Украина) – 3.29,8 (2-0-3-1)...

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