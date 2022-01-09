Фийон-Майе выиграл гонку преследования, лучшим из украинцев стал Цымбал

9 января в немецком Оберхофе в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону прошел мужской персьют.
В гонке выступили три представителя сборной Украины Богдан Цымбал, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный.
Победу в гонке одержал француз Кентен Фийон-Майе, вторым в гонке стал швед Себастьян Самуэльссон, а третью позицию занял норвежец Тарьей Бо.
Лучший результат из украинцев показал Цымбал, который допустив всего 1 промах стал 23-м. Дудченко показал 26-й результат, Пидручный занял 38-е место.
Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия
Гонка преследования. Мужчины
1. Кентен Фийон-Мае (Франция) – 36.48,3 (2-0-0-0)
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 9.9 (0-0-1-0)
3. Тарьей Бо (Норвегия) – 15.6 (0-1-2-0)...
23. Богдан Цымбал (Украина) – 2.11,0 (0-0-1-0)...
26. Антон Дудченко (Украина) – 2.25,5 (0-1-0-1)...
38. Дмитрий Пидручный (Украина) – 3.29,8 (2-0-3-1)...
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