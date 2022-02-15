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«Фиорентина» выиграла у «Специи» на день рождения Коваленко: видеообзор

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
15.02.2022
00:35
Новость
Футбол

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко провел в запасе весь матч 25-го тура Серии А против «Фиорентины». Эту встречу выиграли «фиалки» со счетом 2:1.

К слову, украинец пропускал матч с «Салернитаной» 7 февраля из-за мышечного дискомфорта. Предыдущий раз он выходил на поле 23 января, сыграв 64 минуты против «Сампдории».

Коваленко в этом сезоне забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах за «Специю».

Отметим, что 14 февраля Коваленко исполнилось 26 лет.

Также Александр Филиппов забил дебютный гол за «Ригу» в ворота российской команды.

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