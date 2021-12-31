«Фиорентина» усилилась лидером чемпиона Франции

Вингер «Лилля» Жонатан Иконе перейдет в «Фиорентину». Официальный сайт французов сообщает, что контракт будет подписан 3 января — после открытия трансферного окна в Италии.



В то же время 23-летний француз получил разрешение уже сейчас присоединиться к «Фиорентине», чтобы участвовать в тренировочном процессе «фиалок».

Иконе выступал за «Лилль» с лета 2018 года. Ранее он также защищал цвета ПСЖ и «Монпелье».

В текущем сезоне Жонатан провел 25 матчей во всех турнирах за «Лилль», забив два мяча и сделав две результативные передачи. На его счету четыре матча за сборную Франции.

«Фиорентина» занимает седьмое место турнирной таблицы Серии А. «Лилль» — восьмой в Лиге 1.

Также Яремчук забил гол за «Бенфику» в матче против «Порту».



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