Финский паблик посвятил Украине победу своей сборной над россиянами

20.02.2022
21:50
Один из финских хоккейных пабликов в Facebook посвятил Украине победу сборной Финляндии по хоккею над Россией (2:1) в финале Олимпиады в Пекине.
После триумфа сборной Финляндии местный популярный паблик в Facebook Hockey Dreams опубликовал пост, где отмечается, что эта победа — для Украины.
«Это для тебя Украина! Оставайся сильной», — значится в посте.
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