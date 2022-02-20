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Финский паблик посвятил Украине победу своей сборной над россиянами

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
20.02.2022
21:50

Один из финских хоккейных пабликов в Facebook посвятил Украине победу сборной Финляндии по хоккею над Россией (2:1) в финале Олимпиады в Пекине.

После триумфа сборной Финляндии местный популярный паблик в Facebook Hockey Dreams опубликовал пост, где отмечается, что эта победа — для Украины.

«Это для тебя Украина! Оставайся сильной», — значится в посте.

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