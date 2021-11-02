Финская бригада арбитров рассудит «Зарю» и ЦСКА София

Официальный сайт УЕФА объявил состав судейской бригады, которая будет работать на матче четвертого тура группового раунда Лиги конференции «Заря» – ЦСКА София.

Команды на поле выведет бригада арбитров из Финляндии во главе с Петри Вильяненом.

На линиях ему будут помогать Мика Ламппу и Рику Вихреявуори. Четвертый судья – Маттиас Гестраниус. Система VAR на матче работать не будет.

Встреча состоится в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» 4 ноября и начнется в 19:45.

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