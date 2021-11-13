Финляндия в меньшинстве обыграла Боснию и вышла на второе место в группе D

13 ноября в рамках отбора чемпионата мира в Зенице встретились сборные Боснии и Герцеговина и Финляндии.



На 25 минуте поединке лидер финнов Пукки не реализовал пенальти. Но уже на 29 минуте Форсс вывел Финляндию вперед, забив с игры. На 37 минуте у гостей удалили с поля Райталу.

Во второй половине встречи гол Лода удвоил преимущество Финляндии, которая забила и в меньшинстве. На 69 минуте Менало сократил разрыв в счете и приблизил боснийцев к желанной ничьей. Но уже на 73 минуте О’Шонесси снова забил за Финляндию.

В итоге финны победили в матче со счетом 3:1.

Отбор ЧМ-2022. Группа D

Босния и Герцеговина – Финляндия – 1:3 (0:1)

Голы: Менало, 69 – Форсс, 29, Лод, 51, О’Шонесси, 73.

Нереализованный пенальти: Пукки, 25 (Финляндия)

Удаление: Райтала, 37 (Финляндия).

Теперь финны с 11 очками идут вторыми в группе D. У третьей Украины 9 баллов. Четвертая Босния имеет 7 очков и уже не имеет шансов попасть на мундиаль. В заключительном туре Украине нужно побеждать на выезде Боснию. Чтобы занять второе место в группе, команду Александра Петракова устроит в параллельном поединке Финляндия – Франция ничья или победа «Ле Бле».

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