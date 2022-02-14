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Финал Лиги чемпионов могут перенести из Санкт-Петербурга

Дмитрий Хоморский
Дмитрий Хоморский
14.02.2022
19:18
Новость
Футбол

УЕФА следит за политической обстановкой в отношениях Украины и России.

Организация может перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, если Россия начнет полномасштабную войну с Украиной. Пока что проведение матча запланировано на 28 мая на стадионе «Крестовский», сообщает Football.London.

«УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. На данный момент менять место проведения не планируется», – отметили в УЕФА.

Также определился соперник «Динамо» по 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА.

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