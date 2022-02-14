Филиппов забил дебютный гол за «Ригу» в ворота российской команды

В товарищеском матче латвийская «Рига» встретилась с российской «Родиной» и одержала разгромную победу со счетом 5:0.



В этом спарринге дебютировал за «Ригу» украинский нападающий Александр Филиппов, который перешел в латвийский клуб из бельгийского «Сент-Трюйдена» на правах аренды.

29-летний экс-форвард «Десны» отличился голом на 22-й минуте встречи.

Кроме Александра Филиппова за рижан дублем отличился Микаэль Сойсало, а Владимир Камеш и Габриэль Рамос забили по одному мячу.

Также стали известны оценки Малиновского за матч с «Ювентусом».

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Украинец рассказал, как перешёл в тбилисское «Динамо»

Источник: украинец Филиппов перешел в «Ригу»

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