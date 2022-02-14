Филиппов забил дебютный гол за «Ригу» в ворота российской команды

В товарищеском матче латвийская «Рига» встретилась с российской «Родиной» и одержала разгромную победу со счетом 5:0.
В этом спарринге дебютировал за «Ригу» украинский нападающий Александр Филиппов, который перешел в латвийский клуб из бельгийского «Сент-Трюйдена» на правах аренды.
29-летний экс-форвард «Десны» отличился голом на 22-й минуте встречи.
Кроме Александра Филиппова за рижан дублем отличился Микаэль Сойсало, а Владимир Камеш и Габриэль Рамос забили по одному мячу.
Также стали известны оценки Малиновского за матч с «Ювентусом».
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