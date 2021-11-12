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Филевич: где-то у Франции сегодня не вышло, зато получилось у Украины

Игорь Яслик
Игорь Яслик
12.11.2021
12:45
Новость
Баскетбол

Форвард сборной Украины Кристина Филевич поделилась впечатлениями от победного матча с бронзовыми медалистками Олимпиады-2020 француженками (90:71) в рамках квалификации Евробаскета-2023. Она стала одним из героев поединка, набрав 27 очков.

«Как только повели в счете, почувствовали, что можно, можно их обыгрывать. Они такие же девушки, как и мы. Мы боролись и были сильнее. Дальше будем смотреть. Франция очень сильная команда, техничная. Возможно, где-то у них сегодня не вышло, зато получилось у нас», — цитирует Филевич ресурс XSport.

Ранее комментарий дала лидер сборной Украины Алина Ягупова, набравшая 33 очка в матче с француженками.

Также высказался главный тренер женской баскетбольной сборной Украины Срджан Радулович.

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