Фигурное катание, бобслей и другие: в каких видах спорта болеть за украинцев 14 февраля

Завтра на Олимпиаде состоится очередной соревновательный день. Сборная Украины попытается избавиться от нуля в графе «медали».
В 9.00 начнется квалификация в фристайле. Один из лидеров нашей сборной Анастасия Новосад не выйдет на этот старт из-за того, что она по-прежнему находится на карантине. Честь Украины защитит Ольга Полюк. Это соревнование должно было состояться 13 февраля, однако из-за погодных условий его перенесли на следующий день.
В 3.30 в бобслее начнется третий заезд на монобобах. Украину в этой дисциплине представит Лидия Гунько.
В фигурном катании можно поболеть за украинскую пару Александры Назаровой и Максима Никитина.
В 8.00 начнется третья официальная тренировка в лыжном многоборье. В этой дисциплине Украину представляет Дмитрий Мазурчук.
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