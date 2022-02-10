Фигурист Шмуратко: не хочу ехать на следующие ОИ просто как представитель

Украинский фигурист Иван Шмуратко поделился впечатлениями от своего выступления на Олимпиаде в Токио. В итоговой таблице индивидуальных соревнований он вошел в топ-25.

«Я недоволен своей программой сегодня, так как не получилось исполнить много прыжковых элементов, из-за них вся программа пошла не так.

Падение? Скорее, это технические ошибки, которые я должен буду разобрать постепенно. Нужно провести анализ и двигаться дальше, чтобы на следующую Олимпиаду не ехать просто как представитель в произвольной программе, а как претендент на высокие места и показывать хорошие не только для себя результаты, но и по меркам всего мира.

Впечатления от Олимпиады? День побыл в городке, потом закрылся в четырех стенах, а сейчас наверстываю. Очень рад, что мне выпала честь представлять Украину. Пока еще не почувствовал весь вкус Олимпийских игр, у меня еще есть один день», — сказав Шмуратко в интервью «Суспильному».

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