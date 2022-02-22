Федорчук: «Рух» ещё не обезопасил себя от вылета из УПЛ

Один из ведущих игроков львовян Валерий Федорчук в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua, поделился своими впечатлениями от февральского этапа подготовки «Руха» в Турции.

«Конечно, не обошлось без психологической усталости, но пришлось терпеть, находить в себе резервы, чтобы тренироваться еще продуктивнее. И, в целом, всё, что планировали — выполнили.

Поскольку «Рух» усилился целой группой квалифицированных новобранцев из-за рубежа, то это помогло проводить тренировочный процесс еще качественнее. Кто из новичков может претендовать на роль лидера? Время покажет, у каждого из них есть сильные качества, но одно дело демонстрировать свое умение в спаррингах и совсем другое — в официальных поединках.

Надеюсь, проблем с адаптацией не возникнет. Но в том, что конкуренция за место в старте заметно обострится, я не сомневаюсь. Это может послужить весомым подспорьем в достижении положительных результатов. Это важно, поскольку «Рух» еще не гарантировал себе продолжение «прописки» в элитном дивизионе и поэтому на каждый матч нужно будет настраиваться, как на финальный. Очень хочется быть,ткак можно выше в турнирной таблице».

Напомним, что в 19 туре УПЛ Рух 28 февраля встретится с ковалевским Колосом.

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