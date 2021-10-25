Федецкий: Ахметов выдал нам полмиллиона долларов за победу над «Динамо»

Бывший защитник «Карпат» Артем Федецкий рассказал, как львовская команда с ним в составе на финише сезона-2009/2010 заставила «Динамо» допустить одну из решающих осечек в борьбе с «Шахтером» за чемпионский титул.



«Мы играли с запорожским «Металлургом». Тогда еще, помню, Макс Коваль стоял в воротах. Мы с Тлумаком в комнате. Звонит телефон буквально за два часа до матча. Смотрю: «Приемная Рината Ахметова». Девочка спрашивает: «Артем, добрый день! С вами хочет поговорить Ринат Леонидович Ахметов. Вы не заняты?». Я говорю: «Конечно, свободен».

Ринат Леонидович спросил, как дела. Он очень футбольный человек, всегда, когда у меня были какие-то проблемы, звонил, интересовался. Он говорит: «Следующий тур вы играете с «Динамо». Нам нужна помощь «Карпат». Знаем, что во Львове любой команде трудно. Мы готовы поспособствовать». Тогда «Шахтер» был на два очка впереди, но оставалось 4-5 туров и впереди матч с «Динамо» в Киеве. Сумма была 500 000 долларов за победу, 300 000 — за ничью. Я хотел пошутить, говорю: «Ринат Леонидович, это за «Металлург»?». Он улыбается: «Нет, за «Динамо».



После матча я взял 300 тысяч, Тлумак — 200, и мы поехали делить. Кононов сказал: «Ребята, деньги ваши — делите». Тогда на базе все получили премиальные за победу над «Динамо», — сказал Федецкий в интервью каналу «Прямая красная» на YouTube.

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