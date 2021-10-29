ФБУ готовит к работе IT систему Sport Box

На этой неделе состоялся первый онлайн-семинар, на котором представители клубов получили возможность ознакомиться с личным кабинетом в системе Sport Box.

Клубы попробовали в работе электронный документооборот, управление заявками и контрактами, создание анкеты игроков, тренеров и персонала. В ближайшее время к личному кабинету клубов подключат модуль онлайн-платежей.

Sport Box — это спортивная CRM система, которая сохраняет и постоянно обновляет информацию об игроках, тренерах, клубах, болельщиках, медицинском персонале, матчах, турнирах и инфраструктуре. На основе информации из базы данных появляется возможность генерировать разные статистические данные для анализа.

Внедрение Sport Box обязательно поможет усовершенствовать систему проведения соревнований. Это выведет украинские лиги на новый уровень управления ресурсами и усовершенствует систему контроля качества проведения соревнований. Внедрение аналитической системы Sport Box поможет оптимизировать процессы на всех уровнях: в проведении соревнований, маркетинга, электронного документооборота.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Сэкономили силы на аутсайдерах: как «Динамо» и «Шахтер» не без проблем вышли в четвертьфинал Кубка Украины

Баскетбольная Суперлига: домашние победы «Днепра» и «Харьковских Соколов»

«Мотор» проиграл в Лиге чемпионов аутсайдеру своей группы

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.