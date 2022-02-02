Фаворов прокомментировал возможный уход из «Академии Пушкаш»

Украинский полузащитник «Академии Пушкаш» Артем Фаворов в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua прокомментировал об интересе к себе со стороны других клубов.



«Пока я игрок «Пушкаша». Разговоры о других командах есть, в том числе и из Украины, но пока это только разговоры. Варианты есть, но конкретики не было. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Меня в «Пушкаше» тоже все устраивает. Мы хорошо начали чемпионат, я играю, хочется помогать команде дальше», - сказал Фаворов.

Полное интервью с Артемом Фаворовым читайте здесь.

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