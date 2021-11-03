Фати не смог назвать фамилии защитников «Динамо»

Нападающий «Барселоны» Ансумане Фати, забивший победный гол в ворота «Динамо» (1:0), дал комментарий после матча.

«Это очень важная для нас победа, мы остались довольны матчем. Будем стараться, чтобы побеждать и в остальных матчах. Я забил очень важный для нашей команды гол, но это благодаря работе всей команды.

Кого могу выделить среди защитников «Динамо»? Не могу назвать фамилии», — сказал Фати в послематчевом интервью.

«Барселона» благодаря этой победе вышла на второе место в таблице с шестью очками. У «Бенфики» четыре пункта. «Динамо» замыкает таблицу с одним очком и нулем голов. Лидирует «Бавария», взявшая 12 очков из 12-ти возможных.

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