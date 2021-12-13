Фаны «Зари» собирают деньги на покупку Сайядманеша: иранец стоит 2 млн евро

Фанаты «Зари» собирают деньги, чтобы сохранить арендованного у «Фенербахче» нападающего Аллахьяра Сайядманеша.
Об этом сообщили фанаты луганского клуба после ничьей с «Динамо» (1:1) в 18-м туре УПЛ.
Сбор средств осуществляется с помощью краудфандинга (коллективного сбора денег, как правило, в интернете).
С помощью этих денег фанаты хотят помочь «Заре» выкупить 20-летнего иранца у турецкого клуба.
Контракт форварда с луганчанами истекает 31 декабря. О продлении аренды или выкупе игрока «Заря» не сообщала.
Transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро.
Также стало известно, когда киевское «Динамо» выйдет из отпуска.
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