Фаны «Зари» собирают деньги на покупку Сайядманеша: иранец стоит 2 млн евро

Фанаты «Зари» собирают деньги, чтобы сохранить арендованного у «Фенербахче» нападающего Аллахьяра Сайядманеша.



Об этом сообщили фанаты луганского клуба после ничьей с «Динамо» (1:1) в 18-м туре УПЛ.

Сбор средств осуществляется с помощью краудфандинга (коллективного сбора денег, как правило, в интернете).

С помощью этих денег фанаты хотят помочь «Заре» выкупить 20-летнего иранца у турецкого клуба.

Контракт форварда с луганчанами истекает 31 декабря. О продлении аренды или выкупе игрока «Заря» не сообщала.

Transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро.

Также стало известно, когда киевское «Динамо» выйдет из отпуска.



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