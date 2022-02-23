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Фанаты «Йокерита» потребовали от руководства выйти из состава КХЛ

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
23.02.2022
13:48

Фан-клуб финского «Йокерита» попросил руководство клуба покинуть состав участников КХЛ.

«Мы требуем немедленного выхода «Йокерита» из КХЛ.

Мы обращаемся к вам как к лицам, принимающим решения: защитите клуб, убрав эмблему клуба из состава участников КХЛ.

Продолжение игр нанесет неисчислимый ущерб репутации всего клуба, которая, возможно, никогда больше не будет восстановлена», – говорится в сообщении болельщиков финского клуба.

«Йокерит» играет в КХЛ с сезона-2014/2015.

Руководство клуба заявило, что будет следить за ситуацией.

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