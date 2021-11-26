Фанатам «Зари» запретили вывешивать в Риме баннер «Луганск - это Украина»

Болельщикам «Заря» запретили вывешивать на матче пятого тура группового этапа Лиги конференций с «Ромой» баннер с надписью «Луганск - это Украина», сообщил журналист Эндрю Тодос в твиттере.

«Стюарды не разрешили баннер «Луганск — это Украина» в этот вечер, назвав его политическим», — говорится в сообщении.

«Заря» в Риме проиграла «Роме» со счетом 0:4 и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

Напомним, что команда Виктора Скрипника занимает третье место в своей группе, набрав шесть очков.

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