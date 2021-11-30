Езерский: в Польше произошел бы футбольный бум, если бы «Золотой мяч» отдали Левандовскому

Издание France Football определилось с обладателем приза лучшему футболисту Европы за 2021 год.

Экс-игрок национальной сборной Украины Владимир Езерский в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua высказал свое мнение об итогах очередного голосования.

Владимир Езерский

«Будь моя воля, я бы отдал главный приз Роберту Левандовскому. Не умиляя достоинств Лионеля Месси, который в седьмой раз получил «Золотой мяч», я считаю, что польский нападающий «Баварии» больше заслуживал этот почетный приз. В последние годы Левандовски демонстрирует высочайший уровень и хотя бы на один «Золотой мяч» наиграл. В предыдущем сезоне Роберт был бесподобен, однако французское издание из-за пандемии не проводило опрос и даже поэтому справедливость должна была восторжествовать вчера, но получилось наоборот.

Я помню, какой ажиотаж был в Украине, когда в 2004 году Андрей Шевченко стал обладателем «Золотого мяча», как это международное признание способствовало популяризации футбола в нашей стране. Уверен, что аналогичная ситуация была бы и в соседней Польше, если бы вчера лучшим в Европе заслуженно признали Роберта Левандовского».

Напомним, что кроме Андрея Шевченко, обладателями «Золотого мяча» также становились еще два киевских динамовца: Олег Блохин (1975 год) и Игорь Беланов (1986 год).

Ранее Игорь Беланов поделился своим мнением о голосовании, которое сделало обладателем награды Лионеля Месси.

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