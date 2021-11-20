Езерский: в плей-офф ЧМ Италия выделяется на фоне других команд

Исполком УАФ утвердил Александра Петракова главным тренером национальной сборной Украины на постоянной основе.

Экс-игрок национальной сборной Украины, исполняющий обязанности главного тренера юниорской сборной Украины Владимир Езерский в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua высказал свое мнение об этом назначении.

«Я рад за Александра Васильевича. Приняв сборную в сложное время, он проявив профессионализм, стойкость справился с заданием, завоевав вместе с подопечными путевку в следующий раунд отборочного цикла чемпионата мира. Место у руля Петраков занимает по праву. С его колоссальной самоотдачей у него не могло не получиться.

У меня была возможность убедиться не только в его таланте тренера, но и человеческих качествах. Когда мне только предложили поработать одним из тренеров юношеской сборной, то Петраков уже продолжительное время тренировал сборные разных возрастов и очень помог мне советами. За это я ему благодарен.

Впрочем, почивать на лаврах некогда. Впереди решающие матчи в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата мира. На мой взгляд, из «сеянных» сборных разве что Италия превосходит остальных в классе. Поэтому будем надеяться на благосклонность жребия и верить, что наши футболисты таки пробьются в Катар».

Напомним, что соперник украинской сборной в полуфинале стыковых матчей определится 26 ноября. Подопечные Александра Петракова будут играть в гостях.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Исполком УАФ утвердил Петракова главным тренером сборной Украины

Петраков: сборная Украины в плей-офф никого не боится

Беланов: игроки сборной просили за Петракова ещё в Казахстане

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.