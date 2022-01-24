Езерский: Шевченко понравились тренерские вызовы

31 января в Польше должны определиться с новым главным тренером «Кадры». Одним из претендентов на вакантную должность является украинский специалист Андрей Шевченко.



В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua экс-игрок национальной сборной Украины Владимир Езерский поделился своим мнением об этом возможном назначении.

«Похоже, Андрею Шевченко понравились такие вызовы. Несколько месяцев назад он согласился возглавить аутсайдера Серии А – «Дженоа», однако долго в Италии не задержался.

Теперь вот очередной вызов. И снова в непростой момент, нужно быть очень уверенным в своих силах, чтобы решиться стать у руля «Кадры» перед самыми важными поединками в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата мира. Остается надеяться, что Андрей Шевченко все хорошенько взвесил и уже владеет информацией о возможностях своих новых подопечных. Ведь на кону и его дальнейшая тренерская карьера.

К сожалению, мы не владеем информацией о ходе переговоров Шевченко с руководством польского футбольного союза, неизвестно, на какой срок ему предлагают контракт, кто войдет в тренерский штаб, какое влияние будут иметь результаты раунда плей-офф в борьбе за путевку в Катар.

Поэтому пока лучше запастись терпением и дождаться официальной информации о новом рулевом «Кадры», а уже потом, что-то комментировать».

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Источник: главным кандидатом на пост главного тренера сборной Польши является не Шевченко

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