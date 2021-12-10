Езерский оценил соперников сборной Украины (U19) в элит-раунде ЧЕ

Юниорская сборная Украины (U-19) узнала соперников по элит-раунду отбора на чемпионат Европы 2022 года. В Нидерландах, кроме хозяев, ей придется выяснять отношения с норвежцами и сербами.

Исполняющий обязанности главного тренера юниорской сборной Украины Владимир Езерский в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал результаты жеребьевки.

«Соперничество в нашей группе пройдет с 23 по 29 марта, на мой взгляд, жребий - нормальный, могли попасть и на более сильных оппонентов. Все же, благодаря фактору своего поля, фаворитами можно считать хозяев, кстати, с ними встречаемся в последнем туре. Остальные участники приблизительно одинаковые по уровню подготовки.

Как я оцениваю шансы занять первое место и пробиться в финальную часть чемпионата? Очень много будет зависеть от того, насколько качественно проведем подготовительный период. Хотя уже сейчас неожиданно воозникли определенные проблемы.Мы планировали провести сбор в Турции сбор с 5 по 12 февраля, но оказалось, что в нем не смогут участвовать представители киевского «Динамо», которые заняв второе место в своей группе, вынуждены будут провести 9 февраля стыковой матч за выход в 1/8 юниорской Лиги чемпионов.

Будут ли новички по сравнению с квалификационным турниром в Польше? Обязательно. В последних календарных матчах чемпионата УПЛ выступая за «Рух» уверенно действовали Марко Сапуга, Виталий Роман, сейчас собираем информацию и о других потенциальных новичках».

Напомним, что в квалификационном турнире в Польше наша сборная, кроме хозяев опередила также финнов и мальтийцев.

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