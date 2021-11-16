Езерский: каждый игрок сборной должен быть готов сыграть с Боснией через не могу

Национальная сборная Украины 16 ноября проведет заключительный поединок отборочного цикла чемпионата мира – с Боснией и Герцеговиной.



Экс-игрок сборной Украины Владимир Езерский в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, что может стать подспорьем подопечным Александра Петракова в достижении нужного результата.

«Сегодня среди подопечных Александра Петракова не должно быть равнодушных, все должны быть готовы сыграть через не могу. Каждый уважающий себя футболист мечтает выступить на чемпионате мира и поэтому в Боснии нельзя упустить такую возможность. Вот почему каждый игрок должен чувствовать ответственность. Иначе - нельзя.

Я верю, что наши ребята победят с преимуществом в один мяч, а в параллельном матче французы не проиграют финнам».

Напомним, что поединок Босния и Герцеговина - Украина начнется 16 ноября в 21.45.

Также известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о матче отбора чемпионата мира Босния и Герцеговина — Украина, оценив шансы украинской сборной занять второе место в группе.



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